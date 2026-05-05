Дело в отношении 12 сотрудников КУИС направили в другой суд после нового обвинения

Официальное сообщение от судов Акмолинской области
Постановлением Специализированного межрайонного уголовного суда (СМУС) региона от 4 мая 2026 года удовлетворено ходатайство прокурора о направлении уголовного дела в отношении 12 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) для рассмотрения по подсудности в Атбасарский районный суд.
В суде в ходе главного судебного разбирательства прокурор представил новый обвинительный акт. Согласно этому акту, 12 подсудимым вменяется совершение уголовного правонарушения по статье 362 части 1 Уголовного кодекса (Превышение власти или должностных полномочий). Прокурор также заявил ходатайство о направлении дела по подсудности в Атбасарский районный суд.
Суд отметил, что вменяемое уголовное правонарушение по статье 362 части 1 УК относится к категории преступлений средней тяжести и не подпадает под категорию дел, подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей. Место совершения правонарушения — учреждение КУИС города Атбасара.
С учетом этих обстоятельств, уголовное дело направлено по подсудности в Атбасарский районный суд для рассмотрения по существу.
Постановление суда не вступило в законную силу.