В Красноярске полицейские стреляли, чтобы задержать водителя ВАЗа

В Красноярске сотрудники ГАИ задержали со стрельбой 23-летнего водителя, который попытался уйти от погони. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Патруль обратил внимание на автомобиль ВАЗ, двигавшийся в сторону посёлка Солонцы. На требование остановиться водитель не отреагировал, а только увеличил скорость. Он резко маневрировал, проезжал перекрёстки на красный свет, создавая опасность для других участников движения. Для остановки нарушителя инспекторы применили табельное оружие.
Задержанный оказался 23-летним красноярцем. От прохождения освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.
На мужчину составили несколько административных протоколов: за невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал и управление автомобилем без прав.
Ранее мы сообщали, что пять человек пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае.