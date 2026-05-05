Новосибирская предпринимательница лишилась беспилотника за миллион рублей при попытке вывезти его в Казахстан

На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе пограничники ФСБ при досмотре транспорта обнаружили беспилотный летательный аппарат самолётного типа «VolJet VT5 (GEO)». Стоимость дрона — более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.
Специальных разрешительных документов для вывоза БПЛА у перевозчика не оказалось. Как выяснили сотрудники, груз принадлежал 48-летней жительнице Новосибирска, которая ведёт бизнес в Казахстане.
В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело за попытку незаконного перемещения беспилотника через государственную границу. Суд признал женщину виновной по статье 226.1 УК РФ и приговорил к 3,6 года лишения свободы условно. Сам беспилотник решено обратить в доход государства.
Сейчас судебные приставы проводят процедуру передачи конфискованного имущества. Беспилотник планируют передать представителям Министерства обороны РФ.
Вера Ветрова