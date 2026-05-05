В Волжском мужчину судят за фальшивые купюры и вовлечение брата

В Волжском Волгоградской области местного жителя обвиняют в сбыте поддельных пятитысячных купюр и вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление.
Волгоградский Следком сообщает: летом 2025-го обвиняемый получил в Москве от неизвестного как минимум две фальшивые банкноты номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года. Понимая, что купюры поддельные, он перевез их домой с целью сбыта.
Дальше — схема, от которой в шоке даже опытные следователи. Мужчина, пользуясь авторитетом старшего брата, предложил младшему, еще не достигшему возраста уголовной ответственности, разменять фальшивки в магазине. Пообещал: сдачу оставишь себе — и это твое вознаграждение. Подросток согласился.
В тот же день он отправился в торговую точку, купил продукты на небольшую сумму, расплатившись одной поддельной купюрой, а вторую разменял на мелкие деньги. Экспертиза подтвердила: обе банкноты не имеют защитных признаков Банка России и являются подделками.
Следствие установило: обвиняемый фактически использовал брата как инструмент преступления. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 1 ст. 186 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Теперь решение — за правосудием.
