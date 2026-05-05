Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Бобруйске

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Спасатели потушили пожар на территории деревообрабатывающего предприятия «Фандок» в Бобруйске, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о загорании поступило спасателям в понедельник 4 мая, на предприятии горели опилки и навес на открытой площадке хранения отходов производства.

«Вместе со спасателями к тушению загорания приступила пожарная команда предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работало четыре единицы техники МЧС.

Как проинформировали в МЧС, на пожаре никто не пострадал. Случившееся никак не повлияло на технологический процесс.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

