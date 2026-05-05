Раскрыты подробности убийства женщины сестрой на глазах детей под Омском

Из материалов дела следует, что во время ссоры женщина нанесла удар ножом своему сожителю.

Источник: Прокуратура Омской области

Суд приговорил 41-летнюю жительницу Омской области к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима за убийство двоюродной сестры. Трагедия произошла в одной из деревень региона во время семейного застолья в октябре. Об этом сообщили omsk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Из материалов дела следует, что во время ссоры женщина нанесла удар ножом своему сожителю. Когда на кухню зашла двоюродная сестра — чтобы остановить конфликт, — обвиняемая нанесла ей два удара тем же ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

Всё происходящее видели двое детей погибшей: один остался без матери, второй сейчас живёт с родственниками отца.

Следствие собрало доказательства и опросило свидетелей. Суд признал женщину виновной по двум статьям УК РФ: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия и за причинение тяжкого вреда, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, суд обязал осуждённую выплатить детям погибшей по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в силу. Мужчина, получивший ранение, выжил.