В Омске водитель самосвала насмерть сбил мотоциклиста

Трагедия произошла вечером 27 июля 2025 года на нерегулируемом перекрёстке улиц Кирова и 26-я Рабочая. Водитель «КАМАЗа» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречному мотоциклу. От полученных травм 43-летний байкер скончался.