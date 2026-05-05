В Омске водитель самосвала насмерть сбил мотоциклиста

Мужчина не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу встречному байку.

Источник: Прокуратура Омской области

В Омске вынесен приговор 36-летнему водителю самосвала, по вине которого погиб мотоциклист, об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Трагедия произошла вечером 27 июля 2025 года на нерегулируемом перекрёстке улиц Кирова и 26-я Рабочая. Водитель «КАМАЗа» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречному мотоциклу. От полученных травм 43-летний байкер скончался.

Суд назначил виновному 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, лишил прав на два года и обязал выплатить отцу погибшего 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее мы рассказывали, что в Тюкалинске водитель «Форда» сбил 15-летнего мотоциклиста — подростка госпитализировали с множественными травмами.