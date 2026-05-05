В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за ударов дронов ВСУ

Гладков: два предприятия повреждены в Белгороде из-за ударов дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Два предприятия повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Согласно его данным, за прошедшие сутки из-за атак ВСУ разрушения зафиксированы в 34 населенных пунктах восьми муниципалитетов области. Один мирный житель погиб, 12 получили ранения различной степени тяжести. В результате атак за отчетный период повреждения выявлены в одном многоквартирном доме и 42 частных, двух коммерческих и четырех социальных объектах, четырех предприятиях, шести инфраструктурных объектах, здании монастыря и 29 транспортных средствах.

«Информация о последствиях ударов со стороны ВСУ по нашему региону за прошедшие сутки. Сегодня утром в Белгороде в результате атак беспилотников у одного предприятия повреждена кровля, у еще одного — остекление», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Белгородском округе зафиксированы последствия атак БПЛА в поселках Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный, а также в селах Нечаевка и Новая Нелидовка, в Борисовском округе в поселке Борисовка при ударе FPV-дрона ранен мужчина. В Волоконовском округе последствия отмечены в селе Борисовка. По данным губернатора, в Грайворонском округе в селе Казачья Лисица пострадала женщина, в Грайвороне ранены боец «Орлана» и мужчина-велосипедист, также последствия зафиксированы в селах Головчино и Дорогощь.

В Губкинском округе последствия отмечены в районе села Хворостянка, в Краснояружском округе под обстрел попал поселок Красная Яруга, там пострадали три человека, также последствия зафиксированы в поселке Отрадовский и селе Сергиевка, уточнил глава области.

В Шебекинском округе, по информации Гладкова, в поселке Батрацкая Дача погиб мужчина, в селе Красная Поляна пострадал сотрудник МЧС, в Шебекино после атаки по предприятию пострадали двое мужчин, еще один мужчина пострадал на автодороге Шебекино—Белгород, в селе Белянка также пострадал мужчина. Кроме того, рассказал губернатор, последствия атак зафиксированы в поселках Маслова Пристань и Поляна, в селах Архангельское, Верхнеберезово, Доброе, Графовка, Зиборовка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка и в хуторе Ржавец.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше