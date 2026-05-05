В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за ударов дронов ВСУ

Он добавил, что в Белгородском округе зафиксированы последствия атак БПЛА в поселках Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный, а также в селах Нечаевка и Новая Нелидовка, в Борисовском округе в поселке Борисовка при ударе FPV-дрона ранен мужчина. В Волоконовском округе последствия отмечены в селе Борисовка. По данным губернатора, в Грайворонском округе в селе Казачья Лисица пострадала женщина, в Грайвороне ранены боец «Орлана» и мужчина-велосипедист, также последствия зафиксированы в селах Головчино и Дорогощь.