Иностранку с грузом бриллиантов задержали в аэропорту Иркутска

Сотрудники таможни остановили 48-летнюю путешественницу в «зеленом коридоре». При досмотре чемоданов контролеры обнаружили два пакета с 53 кристаллами и пятью кольцами из сплавов платины и золота. Кольца были инкрустированы розовыми и белыми бриллиантами.
«Остальные драгоценности — алмазы различного размера и огранки», — рассказали в таможенной службе.
К украшениям прилагались сертификаты, подтверждающие подлинность камней, уточнили в ведомстве.
Незадекларированный должным образом груз считается контрабандой. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.