Иностранку с грузом бриллиантов задержали в аэропорту Иркутска

Более полусотни ограненных алмазов обнаружили таможенники в вещах иностранки, которая прилетела в Иркутск из Пекина. Стоимость драгоценностей превышает шесть миллионов рублей.

Источник: "Российская газета"

Сотрудники таможни остановили 48-летнюю путешественницу в «зеленом коридоре». При досмотре чемоданов контролеры обнаружили два пакета с 53 кристаллами и пятью кольцами из сплавов платины и золота. Кольца были инкрустированы розовыми и белыми бриллиантами.

«Остальные драгоценности — алмазы различного размера и огранки», — рассказали в таможенной службе.

К украшениям прилагались сертификаты, подтверждающие подлинность камней, уточнили в ведомстве.

Незадекларированный должным образом груз считается контрабандой. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.