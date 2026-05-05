Опубликовано видео с места пожара в Выксе, где погибли пять человек

МЧС показало кадры с пепелища на улице Челюскина: среди жертв ночного возгорания в частном доме оказались двое детей.

МЧС России опубликовало видеозапись с места смертельного пожара в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Трагедия произошла 5 мая 2026 года в частном доме на улице Челюскина. На момент прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. После ликвидации возгорания на площади 80 квадратных метров на месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, двое из которых — дети.

По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают дознаватели и следователи-криминалисты, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причин случившегося.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
