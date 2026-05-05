Опубликовано видео с места пожара в Выксе, где погибли пять человек

МЧС России опубликовало видеозапись с места смертельного пожара в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Трагедия произошла 5 мая 2026 года в частном доме на улице Челюскина. На момент прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. После ликвидации возгорания на площади 80 квадратных метров на месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, двое из которых — дети.
По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают дознаватели и следователи-криминалисты, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причин случившегося.