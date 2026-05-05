Седина в бороду: в Новосибирске задержали 83-летнего угонщика машины

Подозреваемый, заметив, что транспортное средство долгое время находится у дома и не эксплуатируется владельцем, отбуксировал его в своей гараж. По словам пенсионера, у него такой же автомобиль, и он планировал его отремонтировать, используя запчасти краденного «Москвича». Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», проводится расследование. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.