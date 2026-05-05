Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Седина в бороду: в Новосибирске задержали 83-летнего угонщика машины

Пенсионер украл «Москвич» на запчасти для своего авто.

Источник: НДН.ИНФО

Курьёзная история развернулась в Новосибирске, где от одного из домов по улице Зорге пропал автомобиль «Москвич-2140», которым давно не пользовались. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 83-летний (!!!) житель Кировского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Подозреваемый, заметив, что транспортное средство долгое время находится у дома и не эксплуатируется владельцем, отбуксировал его в своей гараж. По словам пенсионера, у него такой же автомобиль, и он планировал его отремонтировать, используя запчасти краденного «Москвича». Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», проводится расследование. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Виталий Злодеев