Седина в бороду: в Новосибирске задержали 83-летнего угонщика машины

Курьёзная история развернулась в Новосибирске, где от одного из домов по улице Зорге пропал автомобиль «Москвич-2140», которым давно не пользовались. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 8 «Кировский» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 83-летний (!!!) житель Кировского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
Подозреваемый, заметив, что транспортное средство долгое время находится у дома и не эксплуатируется владельцем, отбуксировал его в своей гараж. По словам пенсионера, у него такой же автомобиль, и он планировал его отремонтировать, используя запчасти краденного «Москвича». Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», проводится расследование. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее мы писали, что новосибирские полицейские задержали питбайкера.
Виталий Злодеев