В МЧС рассказали о пожаре в Багратионовском районе, где чуть не взорвался баллон

В поселке Побережье в Багратионовском районе пожар случился в переулке Комсомольском — горела пристройка и кровля одноэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 78 квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, прибывшие пожарные, а на месте работали 8 специалистов, эвакуировали пропановый баллон, предотвратив угрозу взрыва. Возгорание ликвидировали.
Обошлось без пострадавших.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше