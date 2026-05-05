Мужчина получил ожоги при пожаре в посёлке Красноярского края

В посёлке Нижняя Пойма при пожаре пострадал мужчина: повреждены дом и хозпостройка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Вечером в населённом пункте Нижняя Пойма Иланско-Нижнеингашского округа загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пламя охватило 406 квадратных метров.
На месте пожарные обнаружили мужчину с ожогами — его госпитализировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В тушении участвовали 10 пожарных и 4 единицы техники.
Ранее мы сообщали, что погорельцы из села Кучерово начнут получать социальные выплаты 5 мая 2026.
