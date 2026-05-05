В Воронеже в колонию отправили пятерых мужчин за похищение человека

Злоумышленники насильно поместили гостя нашего региона в машину. Во время передвижения по Воронежу они вымогали деньги, угрожая и демонстрируя предметы, похожие на огнестрельное оружие. Кроме того, они незаконно проникли в дом потерпевшего в поисках денег и материальных ценностей. Опасавшийся за свою жизнь мужчина передал нападавшим около трех миллионов рублей. После этого обвиняемые освободили потерпевшего и скрылись.