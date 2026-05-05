40 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю

На прошлой неделе мошенники похитили у жителей Нижегородской области свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Всего за отчетный период было зарегистрировано 53 преступления. Самыми распространенными схемами злоумышленников остаются «звонки от службы безопасности банка», обман при совершении онлайн-покупок и ложные предложения о дополнительном заработке в сети.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Чтобы не стать жертвой аферистов, нельзя сообщать личные данные по телефону, переводить деньги по указанию неизвестных и вносить стопроцентную предоплату на сомнительных сайтах.
Ранее сообщалось, что подпольную «ферму» сим-боксов мошенников накрыли в Нижнем Новгороде.