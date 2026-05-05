40 миллионов рублей отдали мошенникам нижегородцы за неделю

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Чтобы не стать жертвой аферистов, нельзя сообщать личные данные по телефону, переводить деньги по указанию неизвестных и вносить стопроцентную предоплату на сомнительных сайтах.