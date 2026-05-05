253 иностранца депортировали из Волгоградской области

С начала 2026 года судебные приставы Волгоградской области выдворили за пределы России 253 иностранных гражданина. Только за последнюю декаду апреля сотрудники Главного управления ФССП препроводили до пунктов пропуска через госграницу 24 человека. Все они нарушили правила въезда в РФ либо режим пребывания в стране.