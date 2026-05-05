253 иностранца депортировали из Волгоградской области

С начала 2026 года судебные приставы Волгоградской области выдворили за пределы России 253 иностранных гражданина. Только за последнюю декаду апреля сотрудники Главного управления ФССП препроводили до пунктов пропуска через госграницу 24 человека. Все они нарушили правила въезда в РФ либо режим пребывания в стране.
Среди выдворенных — граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Работу по административному выдворению приставы проводят во взаимодействии с коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области.
Процедура выглядит так: приставы лично сопровождают нарушителей до пунктов пропуска на границе. Каждый этап фиксируется, чтобы исключить попытки скрыться или уклониться от исполнения решения суда.
Проверить статус иностранного гражданина или уточнить правила пребывания можно в территориальных органах МВД. Приставы напоминают: закон не делает исключений. Незнание правил не освобождает от ответственности ни гостя, ни того, кто его пригласил.
Ранее сообщалось, что волгоградца осудят за фальшивые купюры.