Веет ужасом. Эксперт Захаров сравнил исчезновения Усольцевых и спецназовца

Случай пропажи на красноярских Столбах спецназовца Потаенкова повторяет бесследное исчезновение семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье. Пугающую параллель провёл в беседе с krsk.aif.ru президент краевой федерации альпинизма и легендарный столбист Николай Захаров, лично прочесавший маршрут пропавшего бывшего военного. Два месяца поисков, полный сход снега и скрупулёзная работа мастеров спорта и МЧС не дали ни одной зацепки.
«Как будто в космос забрали — ни намёка, ни следа, ни вещей», — признался эксперт.
Тревожный звонок и выход на тропу.
О пропаже Виктора Потаенкова Захаров узнал от его жены в марте 2026. Женщина была страшно растеряна и искала совета у самого авторитетного знатока Столбов.
«Когда мне жена его позвонила и сказала: “Николай Николаевич, ну что делать?”, я ответил: “Знаете, сейчас ещё раз пройду, просто посмотрю”. И пошёл по ответвленным тропам…».
Захаров отправился на место незамедлительно, не дожидаясь других поисковых групп. Версий было много — от нападения хищника до бегства из тайги. При этом Захаров расспрашивать жену о возможных мотивах или личных проблемах пропавшего не стал — не имел права, не зная человека.
«Она позвонила сразу же, ей посоветовали. Я сказал, что уже ходил, и наши ребята смотрят. Они работают спасателями, мастера спорта, всё знают. Будут искать, пока не найдут. Но пока ничего не нашли. А расспрашивать человека, которого я не знаю, я не могу», — объяснил альпинист.
Каждый миллиметр.
Достоверно известно одно: Виктор Потаенков 9 марта 2026 ушёл в сторону скалы Ермак в национальном парке Красноярские Столбы. В тот день снег был очень глубокий, поэтому сойти с тропы было практически невозможно, считает альпинист Захаров.
«Тогда ещё был глубочайший снег по пояс. И он, естественно, ходил по тропам. Нигде ни одного следа в сторону нет вообще», — говорит эксперт.
Воспитанники Захарова — спасатели МЧС и краевой службы спасения, мастера спорта — тоже прочесали территорию с маниакальной тщательностью. Результат ошеломил даже бывалых.
«Прошерстили каждый квадратный миллиметр. Ничего. Спустился мимо скалы Монах в Моховой ручей — нигде не нашёл следов с тропы, чтобы хоть один сворот был. Чтобы человек сошёл и пошёл по снегу», — вспоминает Захаров начало поисковой операции.
При этом после исчезновения не было больше осадков, которые могли бы скрыть отпечатки следов.
«После пропажи снегопада не было. Ребята наши осмотрели все скалы, где люди фотографируются. Там с одной стороны тропа, с другой — обрыв, и туда уже не ходят. Всё прошли, всё обошли. Ни одного следа, ни человека, ничего. Тем более он, говорят, был в ярко-синей куртке — что-то было бы сразу видно на белом фоне», — сказал Захаров.
Дикий маршрут.
Отрабатывалась также еще одна версия, согласно которой Потаенков мог уйти в запрещённый для посещения дикий район за Китайскую стенку и спуститься к реке Калтат. Но и здесь логика разбивается о природные особенности: река не замерзает и неизбежно выводит к людям.
«Если даже он ушёл за Китайскую стенку, поднялся на гребень в сторону Калтата, а это дикий район, туда ходить запрещено, по глубокому снегу мог спуститься к реке. Но Калтат — речка незамерзающая. Течение видно, идёт на Базаиху. Выходишь к людям в любом случае. В гору не тянет, идёшь под гору, как течение. В общем, загадка невероятная», — уверяет знаток горной тайги.
Именно в этом месте Захаров говорит о сравнении, от которого веет ужасом. Семья Усольцевых, пропавшая на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025, тоже не оставила после себя никаких зацепок во время ее поисков.
«Это как с Усольцевыми — одинаково. Как будто в космос забрали», — вздыхает Захаров.
Медведи не виноваты.
Версию нападения зверя эксперт отвергает сразу: медведи уже проснулись, но характерных следов борьбы нет.
«Даже если зверь напал, не дай бог, следы будут. А тут вообще ничего. Эти хищники проснулись ещё месяц назад, в апреле. Конечно, они везде есть на Столбах, рядом с нами живут. Когда мы идём по лесу, мы не видим медведя, а медведь нас видит», — рассуждает столбист Захаров.
Не складывается и версия с добровольным исчезновением или побегом спецназовца. Его автомобиль остался стоять у входа в природный парк, а сам Захаров, не зная Потаенкова лично, не берётся судить о его психологическом состоянии.
«Машина-то осталась у него стоят на стоянке. Специально ушел? Может быть. Такое, конечно, возможно. Но я лично не знал человека. Если бы знал, понимал бы, на что он способен. За годы в горах человека узнаёшь хорошо, быстро видишь, кто на что готов. А тут я его совсем не знаю, первый раз слышал», — говрит альпинист.
Снег растаял — тайна осталась.
Майские праздники 2026 дали новую волну надежды: спасатели, активисты и ветераны Столбов вновь ушли в тайгу. Снега почти нет, видимость идеальная. Но тайна стала ещё более гнетущей.
«На майские выходные опять возобновились поиски. Ходили ребята, активисты. Я на Столбах бываю часто. В выходные был в районе Эдельвейса. Снега уже почти нигде нет, и если что-то лежало под снегом, сейчас было бы видно. Пока тишина, ничего нет», — делится безрезультатными итогами поисков Николай Захаров.
Помехой стало лишь весеннее половодье. Разлившийся Калтат превратил привычные тропы в болота, но не смог спрятать улики — их просто нет.
«Ходили в Эдельвейс с Центральных столбов в сторону крепости, к Заманской стенке. На тропе просто льёт, наводнение такое, что шли по брёвнышкам. Там, где обычно проходим за час, пробирались три часа!» — ужасается столбист.
Сухой прогноз.
Столбы не впервые заставляют спасателей разводить руками. Но когда опытнейший альпинист, знающий здесь каждую расщелину, произносит «как будто в космос забрали», история перестаёт быть просто поисковой операцией.
Куда исчез взрослый, физически подготовленный мужчина при идеальной погоде на исхоженном вдоль и поперёк маршруте? Сам Захаров, чей стаж знакомства с горами исчисляется десятилетиям, признаётся: на Столбах он не припомнит ни одного такого бесследного исчезновения без единой ниточки к разгадке. Всегда пропавших путников находили, пусть и неживыми. Например, на Диких Столбах не так давно человек просто замёрз, но его нашли.
Его итоговая фраза звучит жёстко, но, увы, обоснованно: «Я думаю, не найдут. Исчез человек. Даже не знаю. Исчез — и всё».
Сейчас, спустя 2 месяца пропажи спецназовца Потаенкова, снег на Столбах растаял и обнажил землю, но вместе с ним тают и надежды на разгадку. Добровольцы продолжают прочёсывать тайгу, надеясь, что чудо всё-таки случится. Эта надежда остается и у тех, кто ищет Усольцевых.