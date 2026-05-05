В Ростове астраханца приговорили к 3 годам колонии за призывы к терроризму

Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани к трём годам колонии общего режима. Как сообщает пресс-служба суда, его признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Следствие установило, что осенью 2023 года и летом 2024 года мужчина публиковал комментарии с призывами к насилию над российскими военными и гражданами, поддерживающими спецоперацию.

Приговор может быть обжалован.