В Красноярском крае пожарные спасли мужчину из горящего дома

В Красноярском крае при пожаре пострадал мужчина. Все случилось вечером 4 мая в поселке Нижняя Пойма. Огонь повредил кровлю дома и хозпостройку. Общая площадь возгорания составила 406 квадратных метров. На месте пожарные обнаружили мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
По предварительным данным краевого МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. На тушении были задействованы четыре единицы техники и десять специалистов.
В министерстве напоминают:
— Проведение электромонтажных работ доверяй квалифицированным специалистам;
— своевременно заменяй поврежденные или изношенные электрические провода;
— избегай перегрузки сетей;
— установка пожарного извещателя спасет жизнь.
