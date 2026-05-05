Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Югре осудят группу теневых банкиров, нелегально обналичивших свыше 1,4 млрд рублей

Полиция завершила расследование деятельности группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в ХМАО. Двенадцать фигурантов обвиняются в создании сети из 108 фирм-однодневок и обналичивании более 1,4 млрд рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Правохранители завершили расследование деятельности группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежей, фиктивной регистрацией юрлиц и отмыванием денег, полученных преступным путем. Перед судом предстанут двенадцать человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, фигуранты помогали компаниям и предпринимателям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. С 2016 по 2021 год злоумышленники создали сеть из 108 фирм-однодневок в ХМАО, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. На счета этих компаний клиенты переводили средства якобы за бухгалтерские услуги, которые фактически не оказывались.

Всего через счета участников группы прошло более 1,4 млрд рублей. Злоумышленники обналичивали средства и возвращали их клиентам, удерживая комиссию в размере от 10% до 16%. За время работы теневые банкиры заработали свыше 140 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Нижневартовский городской суд. Организатор схемы заключен под стражу, остальные соучастники находятся под подпиской о невыезде.