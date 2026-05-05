В Югре осудят группу теневых банкиров, нелегально обналичивших свыше 1,4 млрд рублей

Правохранители завершили расследование деятельности группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежей, фиктивной регистрацией юрлиц и отмыванием денег, полученных преступным путем. Перед судом предстанут двенадцать человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным полиции, фигуранты помогали компаниям и предпринимателям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. С 2016 по 2021 год злоумышленники создали сеть из 108 фирм-однодневок в ХМАО, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. На счета этих компаний клиенты переводили средства якобы за бухгалтерские услуги, которые фактически не оказывались.
Всего через счета участников группы прошло более 1,4 млрд рублей. Злоумышленники обналичивали средства и возвращали их клиентам, удерживая комиссию в размере от 10% до 16%. За время работы теневые банкиры заработали свыше 140 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Нижневартовский городской суд. Организатор схемы заключен под стражу, остальные соучастники находятся под подпиской о невыезде.