Тело мужчины в черно-белой куртке достали под мостом Ахмата Кадырова

5 мая в Дудергофском канале, проходящем через микрорайон Балтийская жемчужина в Петербурге, обнаружили тело человека. Жуткую находку сделали мимо проходившие горожане. Они позвонили в экстренные службы, после чего на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, ДПС и машина реанимации, сообщил 78.ru.
— Погибшим оказался мужчина. Очевидцы предположили, что им мог оказаться рыбак, — уточнил телеканал.
Труп достали из воды под мостом Ахмата Кадырова. На нем были черные штаны и черно-белая куртка. Личность мужчины пока не установили. Однако ее, как и обстоятельства трагедии, выяснят правоохранительные органы.
