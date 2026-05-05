253 иностранца выдворили из страны волгоградские приставы в 2026 году

В Волгоградской области судебные приставы выдворили из страны иностранцев, ранее задержанных полицией за нарушение правил пребывания в России. С начала года силовикам удалось поймать 253 человека, которые жили и работали в нашем регионе нелегально, а некоторые еще и совершали преступления. По решению суда они поехали в свои родные страны — Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан, сообщают в ГУ ФССП по Волгоградской области.