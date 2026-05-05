Стали известны сроки полного восстановления многоэтажки в Гомеле после взрыва

Бытовой газ взорвался в одной из квартир многоэтажки по улице Косарева 17 декабря. Это стало причиной обрушения потолочных плит седьмого и восьмого этажей. Во время поисковых работ спасатели обнаружили на шестом этаже тело погибшей женщины.