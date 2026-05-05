Стали известны сроки полного восстановления многоэтажки в Гомеле после взрыва

Такие сроки поставил перед строителями губернатор Гомельской области Иван Крупко в ходе выездного совещания.
Отмечается, что в настоящее время все пострадавшие этажи построены заново, практически завершена укладка кровли, начаты работы по капитальному ремонту всего дома.
«Глава региона поставил задачу завершить все виды работ к началу июля, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории», — сообщили в пресс-службе облисполкома.
Генеральный директор Гомельского домостроительного комбината Александр Гончаров в свою очередь проинформировал, что работниками предприятия было смонтировано 114 железобетонных элементов и 28 металлоконструкций.
«Третий подъезд передан субподрядной организации для выполнения ремонтных работ», — добавил руководитель комбината.
ЧП в Гомеле
Бытовой газ взорвался в одной из квартир многоэтажки по улице Косарева 17 декабря. Это стало причиной обрушения потолочных плит седьмого и восьмого этажей. Во время поисковых работ спасатели обнаружили на шестом этаже тело погибшей женщины.
Сотрудникам УСК по Гомельской области удалось выяснить, что эпицентром взрыва стала кухня квартиры номер 107. Взрыву предшествовал пожар, который возник в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой.
По данным следователей, на кухне отсутствовала надлежащая вентиляция — она была закрыта плитой гипсокартона.