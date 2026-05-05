Пятеро воронежцев получили сроки за похищение москвича и вымогательство

Железнодорожный районный суд Воронежа приговорил пятерых жителей региона к срокам от восьми до десяти лет колонии строгого режима по делу о похищении человека и вымогательстве около трех миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Самый строгий срок получил 33-летний фигурант — десять лет лишения свободы. Остальных четверых суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, четырем осужденным назначены штрафы по 100 тысяч рублей.
Суд также конфисковал в доход государства автомобиль и средства связи, принадлежавшие фигурантам. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии следствия, в апреле 2024 года осужденные похитили жителя Москвы с целью вымогательства. Мужчину насильно поместили в автомобиль и перевозили по разным местам Воронежа. От потерпевшего требовали деньги, угрожая насилием и демонстрируя предметы, похожие на огнестрельное оружие.
Кроме того, фигуранты незаконно проникли в дом москвича в поисках денег и материальных ценностей. Опасаясь за жизнь, потерпевший передал нападавшим около трех миллионов рублей, после чего его освободили. После этого злоумышленники скрылись.
Всех пятерых задержали в конце июля 2024 года в результате совместной операции сотрудников СК и управления ФСБ по Воронежской области.
На стадии предварительного следствия обвиняемые добровольно возместили потерпевшему 800 тысяч рублей. Также по постановлению суда следователь наложил арест на имущество фигурантов на общую сумму около 27 миллионов рублей.