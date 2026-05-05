Из Волго-Донского канала достали утопленника

Неизвестный мужчина утонул в Волго-Донском канале. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», накануне, 4 мая, в Красноармейском районе Волгограда утопленник был поднят со дна водоема водолазами и передан сотрудникам полиции. Обстоятельства его гибели выясняют правоохранители.
Сегодня, 5 мая, кстати, отмечается День водолаза. К сожалению, сотрудники этой службы не остаются без работы. Они участвуют в поиске утонувших.
Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com.
