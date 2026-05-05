Житель Красноярского края убил свою собаку после ссоры с женой

24-летнего жителя Новочернореченского оштрафовали за убийство собаки.

Источник: Комсомольская правда

В Козульском муниципальном округе состоялся суд над жителем поселка Новочернореченский, который убил свою собаку. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Жуткий случай произошел в конце 2025 года. В тот день 24-летний сельчанин изрядно выпил и повздорил с супругой. После ссоры он вышел во двор и решил выплеснуть негатив на своем псе: поднял его и ударил головой об угол деревянного строения. Лай несчастной собаки услышал сосед, но спасти ее не удалось — удары оказались смертельными. Позже это подтвердила ветеринарная судебная экспертиза.

Мировой судья признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными. Ему назначили штраф в размере десять тысяч рублей. Состояние алкогольного опьянения суд учел как отягчающее вину обстоятельство.