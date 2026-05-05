27-летний житель Прикамья получил на 10 лет колонии за работу наркокурьером

27-летний житель Прикамья получил 10 лет колонии за работу наркокурьером, сообщили в прокуратуре Пермского края.
В октябре 2025 года мужчина заказал наркотики через мессенджер для себя. Их нашли при досмотре его машины. Позже он вступил в преступную группу, которая работала под видом интернет-магазина. Ему поручили забрать крупную партию из тайника в Кировском районе Перми и разложить по закладкам. Часть он хотел оставить себе как оплату.
На трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь его остановили инспекторы ДПС. В салоне нашли около 5 граммов наркотиков. В лесном массиве полицейские изъяли ещё 30 свёртков (около 37 граммов), которые мужчина не успел забрать.
Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 120 тысяч рублей. Машину и мобильный телефон конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.
