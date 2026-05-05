Руководитель ансамбля в Кузбассе украла у родителей 610 тысяч рублей

В городе Белове суд вынес приговор местной жительнице. Женщина руководила ансамблем эстрадного танца. На собрании она сообщила родителям, что детям нужны деньги на поездку в Казань. Доверчивые родители перевели суммы на ее банковские карты и отдали наличными. Общая сумма составила 610 494 рубля.