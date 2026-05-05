В Ростовской области прокуратура контролирует ситуацию после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — сообщили в прокуратуре.
На место происшествия выехала прокурор Кашарского района Юлия Дрейт.
Напомним, ночью 5 мая Ростовская область подверглась вражеской воздушной атаке. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, силы ПВО сбили дроны в четырёх районах: Милютинском, Миллеровском, Шолоховском и Кашарском. В посёлке Тёплые Ключи Кашарского района обломки частично повредили жилой дом.
