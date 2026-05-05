Капитан катера, влетевшего в опору моста в центре Петербурга, сбежал

Во время водного происшествия на борту находились два пассажира.

Источник: Комсомольская правда

5 мая катер «Ветер» влетел в опору Мало-Конюшенного моста в Петербурге. В тот момент на борту находились капитан и еще двое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— По предварительной информации, судоводитель потерял управление и допустил навал на сооружение. После этого он покинул место происшествия, — уточнили в ведомстве.

Случившееся привлекло внимание сотрудников Северо-Западной транспортной прокуратуры. Они начали проверку, устанавливая все обстоятельства и причины. А пока на месте организовали работы по буксировке катера из акватории реки Фонтанки.

Ранее 78.ru сообщил, что в результате водно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Однако в Северо-Западной транспортной прокуратуре об этом ничего не рассказали. На опубликованных кадрах видно, что пассажиры выбрались на набережную самостоятельно.