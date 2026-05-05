Неизвестного утопленника подняли со дна ВДСК в Волгограде

Водолазы аварийно-спасательной службы Волгоградской области (АСС ВО) работали накануне на территории Волго-Донского судоходного канала в Красноармейском районе областного центра. Заявка поступила от восьмого отдела полиции — правоохранителям стало известно, что мужчина утонул.
«Были проведены водолазные работы по поиску и подъёму тела неизвестного с передачей его правоохранительным органам», — сообщают в региональной Службе спасения.
5 мая водолазов поздравил с профессиональным праздником руководитель службы Иван Дворников. Он пожелал спасателям крепкого здоровья, чистых акваторий, исправного снаряжения и благополучного возвращения на поверхность в каждом случае, когда им приходится спускаться под воду.
«Пусть за спиной чувствуется надёжное плечо товарищей, а дома согревает тепло и поддержка близких», — сказал руководитель АСС ВО.
Также в службе сообщили, что готовы принять на работу спасателя на акватории, возможно обучение за счёт работодателя.
