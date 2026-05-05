Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА

Ранее в течение дня Собянин сообщал о серии атак, все беспилотники были уничтожены на подлете к столице. Таким образом, число уничтоженных за 5 мая в окрестностях Москвы БПЛА выросло до десяти, учитывая три БПЛА, сбитых ночью и три сбитых утром. Информация о первом сбитом дроне появилась в 0:49, о втором — в 1:25, о третьем — в 5:47 мск. О еще трех Собянин сообщил в 7:54 мск.