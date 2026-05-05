Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА

Общее число сбитых с начала суток БПЛА, направлявшихся на Москву, выросло до десяти.

Источник: РБК

Силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаки четырех дронов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в «Максе».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Ранее в течение дня Собянин сообщал о серии атак, все беспилотники были уничтожены на подлете к столице. Таким образом, число уничтоженных за 5 мая в окрестностях Москвы БПЛА выросло до десяти, учитывая три БПЛА, сбитых ночью и три сбитых утром. Информация о первом сбитом дроне появилась в 0:49, о втором — в 1:25, о третьем — в 5:47 мск. О еще трех Собянин сообщил в 7:54 мск.

Во всех четырех аэропортах Москвы сегодня, 5 мая, были введены ограничения на прием и выпуск самолетов из-за работы плана «ковер».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше