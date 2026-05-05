В Красноярском крае подтопило 20 домов и 207 участков

В Красноярском крае паводковыми водами затоплены 20 жилых домов, 207 приусадебных участков и 24 участка автодорог. Об этом 5 мая рассказали в МЧС по краю. На реке Большой Кемчуг в районе одноименного села остается один сантиметр до опасной отметки. На сегодня уровень воды составляет 469 см. На реке Усолка в Троицком уровень воды 737 см, что на 77 сантиметров выше нормы. На реке Агул в селе Петропаловка-1 уровень воды составляет 551 см при опасной отметке в 570 см.