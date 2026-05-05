Вооружен и агрессивен: на Копыльщине задержали парня с пистолетом

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Копыльском районе молодого человека, который ранее угрожал соседу по даче пистолетом, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

«В оперативно‑дежурную службу Копыльского РОВД поступила информация: неизвестный молодой человек угрожал пистолетом, похожим на пистолет Макарова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с заявлением об инциденте в милицию обратился дачник. Он рассказал, что вечером 1 мая во дворе жилого дома предположительно нетрезвый парень угрожал пистолетом, направив оружие в его сторону. Затем молодой человек скрылся.

Слова дачника впоследствии подтвердил его сосед, который был очевидцем случившегося.

Милиционеры среагировали быстро и четко.

По данным УВД, наряд милиции незамедлительно выбыл на место происшествия. Правоохранители быстро установили личность угрожавшего. Им оказался 19-летний житель Минска, гостивший на даче у родителей. Спустя несколько часов его задержали.

При досмотре милиционеры действительно обнаружили у парня пистолет. Оружие, несмотря на сильное сходство с боевым, оказалось страйкбольным. Но отвечать за хулиганство молодому человеку придется в соответствии с законом. Возбуждено уголовное дело.