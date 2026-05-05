Волгоградский облсул подтвердил заочный приговор «теневому» директору «Дианы тур»

Уголовные дела в отношении владельца транспортной компании и его фактического руководителя были возбуждены после страшного ДТП, в который попал автобус «Дианы тур» ночью 24 декабря 2020 года. Тогда на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области водитель рейсового автобуса в состоянии «микросна», вызванного систематическим нарушением со стороны работодателя режима труда и отдыха, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса в кювет.