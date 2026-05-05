В Ростове капитана танкера, обвиняемого в разрушении моста, ждет суд

В Ростовской области перед судом предстанет бывший капитан танкера, обвиняемый в нарушении правил безопасности движения. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
По данным ведомства, в апреле прошлого года 51-летний мужчина, управляя судном, которое следовало в город Аксай Ростовской области, в ходе маневра по развороту столкнулся правым бортом с разводным подъемным мостом пешеходной переправы.
В результате конструкция получила различные повреждения. Действиями фигуранта был причинен материальный ущерб в крупном размере.
В ходе расследования данного уголовного дела следователями были допрошены свидетели ЧП, а также проведена судоводительская судебная экспертиза.