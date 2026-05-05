Заведующие детских больниц Петербурга отправятся в колонию за взятки

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Ляпин, заведовавший отделением в ДГБ № 5 имени Филатова, с 2016 по 2019 год получал от родителей пациентов деньги за операции, которые проводились бесплатно по полису ОМС. Он сообщал, что ребенку требуется срочное вмешательство с использованием платных расходных материалов, хотя государство полностью покрывало затраты. Сумма незаконно полученных средств составила 540 тыс. рублей. Также фигурант признан виновным в посредничестве.