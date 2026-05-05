В Красноярске задержали повредившего копию флага «Знамя Победы»

Жителя Красноярска задержали за осквернение «Знамени Победы».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали мужчину, который повредил копию флага «Знамя Победы». Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Все произошло 30 апреля возле дома по улице Петра Словцова. 41-летний горожанин сорвал древко флага, которое было установлено на кронштейне фасада многоэтажки.

Фигурант задержан, на мужчину завели уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Знамя Победы является официальным символом победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.