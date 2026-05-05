Сын-инвалид теперь сирота. Умер отец убитой и залитой бетоном Анны Калюжной

«Анна регулярно приходила в ночной магазинчик, где я работала. Часто была с сыном и отцом. Покупали белый хлеб, булочки, рогалики. Было заметно, что отец болеет, и что сын тоже не совсем здоров, но они всегда выглядели очень опрятно. Анна о них хорошо заботилась и сама выглядела ухоженно, с аккуратной причёской. Всегда приветливая, улыбчивая. Исходила от этой женщины светлая энергия. Когда я узнала, что её жестоко убили, то очень расстроилась», — рассказала rostov.aif.ru знакомая трагически погибшей Анны Калюжной Ирина Никонорова. Жизнь 45-летней женщины оборвалась, когда она пошла на свидание накануне Дня всех влюблённых. Вместо романтики её ждала смерть. Чтобы замести следы, преступник залил тело бетоном в подвале своего дома. Убийца пойман, дело передано в суд. Подробности — в материале rostov.aif.ru.