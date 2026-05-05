«Сидим 10 часов». Пассажиры застряли в аэропорту Казани после атаки 5 мая

С 00:29 5 мая аэропорт Казани не принимал и не отправлял рейсы. По состоянию на утро, по данным онлайн-табло, задерживалось более 40 рейсов — как на вылет, так и на прилёт. В пресс-службе аэропорта сообщили, что персонал работает в усиленном режиме. Пассажирам, столкнувшимся с задержками, предоставляют услуги, предусмотренные авиационными правилами: воду, питание, а в некоторых случаях — проживание в гостиницах. Также выдаются туристические коврики, дополнительные стулья, работают комнаты матери и ребёнка.