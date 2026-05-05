«Сидим 10 часов». Пассажиры застряли в аэропорту Казани после атаки 5 мая

К утру ограничения частично сняли, но последствия оказались серьёзными: более 40 рейсов задержаны, пассажиры ждут вылета по 10−17 часов, а один борт из Антальи экстренно сел в Казахстане, где люди остались без еды и гостиницы. Что известно о ситуации в воздушных гаванях — в материале «АиФ-Казань».
«Воду и питание дают, но улететь нельзя»: что происходит в казанском аэропорту
Ночь с 4 на 5 мая 2026 года в Татарстане и соседних регионах прошла под звуки сирен и тревожные уведомления. В 00:18 МЧС объявило «Ракетную опасность», а в 01:59 — «Угрозу атаки БПЛА» для Казани и Зеленодольска. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно прекратили работу. Отбой ракетной опасности прозвучал в 02:34, но ограничения на полёты сохранялись ещё несколько часов. В результате десятки рейсов оказались сорваны, а тысячи пассажиров — в неведении.
С 00:29 5 мая аэропорт Казани не принимал и не отправлял рейсы. По состоянию на утро, по данным онлайн-табло, задерживалось более 40 рейсов — как на вылет, так и на прилёт. В пресс-службе аэропорта сообщили, что персонал работает в усиленном режиме. Пассажирам, столкнувшимся с задержками, предоставляют услуги, предусмотренные авиационными правилами: воду, питание, а в некоторых случаях — проживание в гостиницах. Также выдаются туристические коврики, дополнительные стулья, работают комнаты матери и ребёнка.
«Информация о месте выдачи воды и питания озвучивается посредством аудиотрансляционной сети — просим пассажиров обращать внимание на сообщения!», — отметили в воздушной гавани.
Тем не менее, некоторые пассажиры ждут вылета уже более 10 часов. Рейсы, которые должны были отправиться ночью, перенесены на дневные и вечерние часы. Окончательное возобновление работы аэропорта в штатном режиме произошло только после 13:00, когда был объявлен отбой «Беспилотной опасности».
«Ни еды, ни гостиницы, деньги не работают»: туристы застряли в Казахстане
Самая непростая ситуация сложилась с рейсом XC9042 авиакомпании Arendon, который летел из Антальи в Казань. Из-за закрытия аэропорта назначения борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау (Казахстан). Пассажиры провели в салоне самолёта семь часов, пилоты не выпускали их в здание. После того как пограничная служба Казахстана всё же пропустила людей в терминал, поддержка со стороны авиакомпании, по словам пассажиров, прекратилась.
«Нас не кормили, давали только воду. Потом сказали, что экипаж уходит на отдых, вылет откладывается минимум до полуночи. Еду авиакомпания не предоставила, гостиницу тоже. Единственная доступная опция — вода из кулера, который установил сам аэропорт», — цитируют пассажиров местные СМИ.
Дополнительная проблема: российские платёжные карты (включая «МИР» и UnionPay) в аэропорту Атырау не работают, поэтому купить еду самостоятельно люди не могут. Вылет рейса, по состоянию на полдень 5 мая, остаётся под вопросом.
В аналогичной ситуации оказались и туристы, летевшие из Шарм-эль-Шейха в Казань. Их борт также перенаправили на запасной аэродром.
Хронология ночных событий: ракетная опасность и работа ПВО
По данным ГУ МЧС России по Татарстану и Росавиации, режим «Ракетная опасность» был введён на всей территории республики в 00:18. В 00:29 закрыт аэропорт Казани, чуть позже — Нижнекамска. В 01:59 объявлена «Угроза атаки БПЛА» для Казани и Зеленодольска, в 02:01 — режим «Беспилотная опасность» для всего Татарстана.
Очевидцы сообщали о громких хлопках, похожих на работу ПВО, в Авиастроительном, Кировском и Московском районах Казани. Информации о разрушениях или пострадавших на территории республики не поступало.
Отбой «Ракетной опасности» дан в 02:34. Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск снята в 08:30, общереспубликанский режим «Беспилотная опасность» сохранялся до 13:00.
Согласно утренней сводке Министерства обороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над 19 регионами России, включая Республику Татарстан (точное количество дронов, сбитых над РТ, не уточняется).
Что дальше: аэропорты открыты, рейсы постепенно восстанавливаются
К 13:00 5 мая режим «Беспилотная опасность» в Татарстане был отменён. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили работу в штатном режиме. Однако последствия ночного коллапса будут ощущаться ещё несколько часов: накопившиеся задержки рейсов устраняются постепенно.
Пассажирам, ожидающим вылета, рекомендуют следить за онлайн-табло, уточнять информацию в авиакомпаниях и обращаться к представителям перевозчиков для получения положенного питания и размещения. Ситуация с рейсом в Атырау остаётся на контроле транспортной прокуратуры.