Стало известно, почему в Челябинске не включили сирену во время ракетной опасности

Стало известно, почему в Челябинской области не включили сирену во время ракетной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

По данным министерства общественной безопасности, информация о возможной опасности поступает от войск ПВО Минобороны России. В зависимости от того, как развивается обстановка, принимается решение о формате оповещения населения.

Если оповещение направляется в виде SMS — оно носит предупредительный характер.

«Такие сообщения нужны для того, чтобы жители были внимательны, сохраняли спокойствие и были готовы при необходимости быстро выполнить дальнейшие рекомендации», — говорят в ведомстве.

Сирены включаются только в том случае, если угроза подтверждается и появляется дополнительная информация о направлении цели и возможной опасности для конкретной территории.

«Сирена — это сигнал о более высокой степени угрозы, когда требуется немедленно принять меры безопасности. Система оповещения работает поэтапно именно для того, чтобы своевременно предупредить людей и не создавать лишней тревоги», — отмечают чиновники.

Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
