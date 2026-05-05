Стало известно, почему в Челябинске не включили сирену во время ракетной опасности

По данным министерства общественной безопасности, информация о возможной опасности поступает от войск ПВО Минобороны России. В зависимости от того, как развивается обстановка, принимается решение о формате оповещения населения.
Если оповещение направляется в виде SMS — оно носит предупредительный характер.
«Такие сообщения нужны для того, чтобы жители были внимательны, сохраняли спокойствие и были готовы при необходимости быстро выполнить дальнейшие рекомендации», — говорят в ведомстве.
Сирены включаются только в том случае, если угроза подтверждается и появляется дополнительная информация о направлении цели и возможной опасности для конкретной территории.
«Сирена — это сигнал о более высокой степени угрозы, когда требуется немедленно принять меры безопасности. Система оповещения работает поэтапно именно для того, чтобы своевременно предупредить людей и не создавать лишней тревоги», — отмечают чиновники.