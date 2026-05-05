Молитовский мост и Окский съезд намертво встали из-за аварии

Из-за дорожно-транспортного происшествия, заблокировавшего проезд по двум полосам, движение на Молитовском мосту и Окском съезде полностью остановилось. Передвижение в направлении заречной части города стало невозможным. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Карты».
Как сообщили в NN.RU со ссылкой на очевидца, автомобиль занесло в левом ряду и он встал перед трамваем. В правом ряду произошло столкновение, поэтому открыт только средний ряд. Из-за перекрытия двух полос образовался колоссальный затор.
Ранее Нижний Новгород сковали 8-балльные пробки перед майскими праздниками.