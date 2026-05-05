Убила мать в ссоре: жительнице Волгоградской области дали 7,5 лет

Женщина осуждена за избиение матери до смерти.

Жительница Камышинского района Волгоградской области Юлия С. осуждена на 7 лет 6 месяцев колонии общего режима за избиение матери, повлекшее смерть.

Суд установил: 4 ноября 2025 года около 22 часов между женщиной и ее матерью произошла ссора на почве личной неприязни. Юлия С. умышленно нанесла родительнице не менее 10 ударов руками и ногами по телу и голове.

Пострадавшую госпитализировали в ЦГБ Камышина 5 ноября, через шесть дней она скончалась. В суде подсудимая вину признала частично, от показаний отказалась, сославшись на драку с участием сожителя матери. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

