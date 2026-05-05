Забившей до смерти свою мать камышанке дали 7,6 лет колонии

Камышинский городской суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила свою родную мать. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, трагедия произошла 4 ноября 2025 года. Между Юлией С. и ее матерью произошел конфликт, после чего молодая женщина стала избивать родного человека. Она нанесла ей не менее 10 ударов руками и ногами, в том числе в голову. На следующий день мать госпитализировали, однако через шесть дней она скончалась от полученных травм.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась. Однако она заявила, что в тот день произошла драка между ней, ее матерью и сожителем матери.

Суд признал Юлию виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.