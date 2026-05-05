Cвыше 40 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю

никогда не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные; не переводите деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции; проверяйте продавцов перед онлайн-покупками: читайте отзывы, уточняйте дату регистрации сайта; избегайте полной предоплаты: добросовестные продавцы обычно предлагают оплату после получения товара; не верьте гарантиям высокой доходности: если вам обещают быструю прибыль без рисков, то это обман.