Пермячка отдала 500 тысяч рублей лже-жениху с сайта знакомств

Мужчину осудили не только в Перми, но и в Санкт-Петербурге.

Пермячка отдала «жениху» с сайта знакомств 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Перми.

В ходе судебного заседания установлено, мужчина знакомился с женщинами на сайте романтических знакомств, представлялся успешным бизнесменом и похищал их деньги. В апреле 2021 года обвиняемый разместил анкету с ложными данными. Он рассказал новой знакомой из Перми о трёх квартирах, доме, «Мерседесе» и планах на строительный бизнес. На первом свидании выяснил, что у неё есть «Митсубиси Лансер» 2008 года.

Мужчина предложил продать старую машину и купить новую. Часть денег якобы даст он, а женщина добавит 500 тысяч в кредит. В автосалоне она передала ему эти деньги, полагая, что они пойдут на покупку машины. Пока пермячка была на тест-драйве, подсудимый скрылся с деньгами.

В суде мужчина от дачи показаний отказался. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. В пользу потерпевшей взыскали 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.

В Санкт-Петербурге в отношении того же мужчины рассматривается ещё одно дело — там потерпевшими признаны более 30 женщин.