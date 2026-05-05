Пермячка отдала 500 тысяч рублей лже-жениху с сайта знакомств

В ходе судебного заседания установлено, мужчина знакомился с женщинами на сайте романтических знакомств, представлялся успешным бизнесменом и похищал их деньги. В апреле 2021 года обвиняемый разместил анкету с ложными данными. Он рассказал новой знакомой из Перми о трёх квартирах, доме, «Мерседесе» и планах на строительный бизнес. На первом свидании выяснил, что у неё есть «Митсубиси Лансер» 2008 года.