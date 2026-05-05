Под Волгоградом осудили забившую насмерть мать камышанку

В Камышине Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле об убийстве местной жительницей Юлией С. собственной матери. Погибшая была тяжело избита минувшей осенью.
— 4 ноября 2025 года примерно в 22 часа подсудимая Юлия С. и ее мать находились по месту жительства, где между ними на почве личной неприязни произошел конфликт. В ходе ссоры подсудимая, будучи обозленной, действуя умышленно, стала ее избивать и нанесла матери руками и ногами по различным частям тела не менее 10 ударов, в том числе в область головы, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.
С тяжкими повреждениями пострадавшая была госпитализирована в больницу. В ГБУЗ «ЦГБ г. Камышина» без малого неделю боролись за жизнь женщины, однако она всё же скончалась.
Во время судебных разбирательств фигурантка свою вину признала частично. От дачи показаний отказалась, уточнив, что в драке также участвовал и сожитель матери.
Отметим, решением Камышинского районного суда Юлия С. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В случае вступления приговора в силу ближайшие 7 лет и 6 месяцев ей предстоит провести в колонии общего режима.
