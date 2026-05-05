В Дагестане два брата подозреваются в вымогательстве 36 млн рублей

По версии следствия, братья решили завладеть 36 миллионами рублей, которые предприниматель был должен местной жительнице. Не ставя последнюю в известность, фигуранты принялись угрожать потерпевшему криминальными связями и под давлением забрали у него деньги. Полученной суммой злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Одного из вымогателей задержали в Дагестане, а второго вертолетом доставили из Донецка. В ходе обысков оперативники обнаружили у подозреваемых крупные суммы денег, банковские карты и мобильные телефоны. На экспертизу направлен изъятый арсенал: автомат, винтовку и пистолет. Кроме того, суд наложил арест на премиальный автопарк подельников, в который входят Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-класса и Ford Bronco.
По факту мошенничества полиция Махачкалы возбудила уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.