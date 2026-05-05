В Дагестане два брата подозреваются в вымогательстве 36 млн рублей

В Дагестане задержали братьев, выбивших из предпринимателя 36 млн рублей под видом погашения долга. Одного из подозреваемых доставили из Донецка на вертолете. У фигурантов изъяли арсенал оружия и арестовали коллекцию премиальных авто, включая Lamborghini.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Оперативники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с коллегами из Управления «К» ФСБ России и УФСБ по Республике Дагестан задержали двух братьев. Ранее судимые уроженцы Дагестана подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, братья решили завладеть 36 миллионами рублей, которые предприниматель был должен местной жительнице. Не ставя последнюю в известность, фигуранты принялись угрожать потерпевшему криминальными связями и под давлением забрали у него деньги. Полученной суммой злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Одного из вымогателей задержали в Дагестане, а второго вертолетом доставили из Донецка. В ходе обысков оперативники обнаружили у подозреваемых крупные суммы денег, банковские карты и мобильные телефоны. На экспертизу направлен изъятый арсенал: автомат, винтовку и пистолет. Кроме того, суд наложил арест на премиальный автопарк подельников, в который входят Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-класса и Ford Bronco.

По факту мошенничества полиция Махачкалы возбудила уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.

