Жительница Перми помогла жениху-аферисту кредитом на 500 тысяч рублей

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жениха-афериста с сайта знакомств. Мужчину обвиняют в мошенничестве.
В апреле 2021 года махинатор разместил на сайте романтических знакомств анкету с ложными данными о себе и намерении сердечных отношений с женщинами. Через несколько дней он познакомился с жительницей Перми. Он сообщил женщине о наличии у него в собственности трех квартир, частного дома, автомобиля «Мерседес», а также о планах по развитию в городе строительного бизнеса.
На первом свидании «жених» узнал о наличии у новой знакомой автомобиля «Митсубиси Лансер» 2008 года выпуска. Он предложил даме сердца продать старый автомобиль и купить новый за 3,5 млн руб. Часть затрат мужчина был готов возместить, на остаток аферист предложил взять кредит в сумме 500 тыс. руб.
План устроил возлюбленную. Она оформила кредит и передала мужчине недостающую сумму во время тест-драйва автомобиля. Воспользовавшись ее отсутствием, он скрылся с полученными деньгами.
Обманутая женщина обратилась в суд. Против жениха-афериста возбудили уголовное дело. В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. В пользу потерпевшей взыскано 500 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба.
«Приговор в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.
В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга в отношении фигуранта недавнего процесса рассматривается еще одно уголовное дело. Потерпевшими от аналогичной мошеннической схемы признаны еще более 30 женщин.