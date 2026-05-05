Волгоградка получила 7,5 лет тюрьмы за убийство родной матери

Суд Камышина вынес приговор женщине, которая до смерти забила свою родительницу.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Камышинского района Волгоградской области отправится в тюрьму на 7,5 лет за то, что до смерти избила свою мать. Трагедия произошла в начале ноября прошлого года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Между Юлией С. и ее матерью, которые находились дома у дочери, вспыхнул конфликт. Разъяренная женщина набросилась на родительницу и нанесла ей не менее десяти ударов руками и ногами по всему телу, включая голову. Эти удары оказались смертельными.

На следующий день, 5 ноября, пострадавшую госпитализировали в Центральную городскую больницу Камышина. Шесть дней медики боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось — она скончалась от полученных повреждений.

На суде Юлия С. признала свою вину лишь частично. От дачи показаний она отказалась, заявив, что в тот вечер в доме произошла драка между ней, ее матерью и сожителем родительницы. Однако суд посчитал ее виновной.